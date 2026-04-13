Минэкологии Подмосковья напомнило правила сбора березового сока

Сезон сокодвижения начался в лесах Подмосковья с приходом весенних оттепелей и прогревания почвы. В этот период специалисты напоминают жителям о правилах сбора березового сока, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Весной в лесах Московской области начинается активное пробуждение деревьев. С первыми устойчивыми оттепелями и прогреванием почвы запускается один из ключевых природных процессов — сокодвижение.

В это время традиционно возрастает интерес к сбору березового сока. В Минэкологии Подмосковья подчеркивают, что проводить его необходимо с соблюдением установленных правил, чтобы не нанести вреда деревьям и лесным экосистемам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.