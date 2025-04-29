Минэкологии Подмосковья напомнило муниципалитетам о правилах эксплуатации аттракционов

Накануне сезона активного отдыха Минэкологии Московской области направило обращение в муниципальные образования, в котором напомнило о правилах установки и эксплуатации надувных батутов. Напоминание необходимо для того, чтобы исключить случаи травматизма, оно будет полезно не только тем, кто эксплуатирует аттракционы, но и самим жителям, которые пользуются ими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На каждый аттракцион, в том числе надувной батут, должна быть оформлена эксплуатационная документация, которая должна содержать всю необходимую информацию, позволяющую обеспечивать безопасность аттракциона. В эту документацию входит паспорт и руководство (инструкция) по эксплуатации.

Собственники аттракционов обязаны зарегистрировать их до начала эксплуатации в органе Гостехнадзора по месту установки аттракциона.

Минэкологии обращает особое внимание на то, что не допускается работа аттракциона без ответственного лица, отвечающего за безопасное использование аттракциона. Напоминаем также, что за нарушения требований технического регламента предусмотрено наложение административного штрафа на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.