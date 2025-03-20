Минэкологии Подмосковья напоминает об ограничениях на рыбалку в период нереста

Начинается период нереста рыбы. Как утверждают ихтиологи, в марте в подмосковных водоемах начинают метать икру щука, окунь, судак, жерех и крупный язь, в апреле — голавль, плотва, лещ и другие виды. Минэкологии Подмосковья предупреждает жителей о весенних ограничениях на рыболовство с целью воспроизводства рыбных запасов. Ограничения вступают в силу 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Ограничения на период нереста критически важны для того, чтобы в подмосковных водоемах не сокращались популяции видов рыб. Это тем более важно, что по прогнозам метеорологов летом ожидаются периоды повышенных температур, которые негативно воздействуют на водные объекты и биоресурсы. Поэтому с 22 марта по 10 июня будет действовать ряд запретов.

С 22 марта по 1 июня запрещается ловля рыбы в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС, а с 1 апреля по 10 июня — на всех остальных рыбохозяйственных водоемах Подмосковья. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина.

Также в период нереста запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки и в запретных районах.

Перечень нерестовых участков и другую информацию об ограничениях можно узнать на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства по адресу: https://moktu.fish.gov.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.