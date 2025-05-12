Минэкологии Подмосковья готовится к новому этапу программы «100 прудов и озер»

С 13 мая сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области приступают к инспекции водоемов, расчищенных в 2024 году. Цель выездных проверок — оценить, как органы местного самоуправления поддерживают чистоту и порядок на этих водных объектах, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2024 году силами ГБУ Московской области «Дирекция экологических проектов» и Минэкологии было очищено 26 прудов общей площадью 268 гектаров, что позволило улучшить экологическое состояние этих водоемов и сделать их более привлекательными для отдыха. Работы по очистке водоемов: от воздушно-водной растительности с зеркала воды; окосу рогоза и камыша в акватории водоема; подъему и утилизации строительного и бытового мусора; удалению аварийно-опасных деревьев, проводились в рамках реализации программы «100 прудов и озер» и «Ликвидация последствий засорений водных объектов».

В рамках данных программ не предусмотрены такие виды работ, как удаление донных отложений (ила, песка, намывов), благоустройство береговой линии и берегоукрепление.

«Очищенные водоемы — это не просто эстетика водоема, это зеркало, отражающее заботу о природе и внимание к потребностям жителей, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В 2025 году программа «100 прудов и озер» продолжит свою работу. Планируется расчистка 20 водоемов общей площадью 300 гектаров, расположенных в 17 городских округах Московской области.

Объекты для расчистки были выбраны по итогу голосования жителей на портале «Добродел», водоемы для голосования на портале были предложены муниципалитетами. В 2025 году к расчистке определены следующие водоемы: запруда на реке Маглуша вблизи деревни Брыково (Истра), Ваулинский пруд (Сергиев-Посад), пруд в деревне Чкалово (Люберцы), водоем «Юбилейный» (Электросталь), синьковское водохранилище (Дмитровский), озеро Комсомольское (Егорьевск), Широбоковский пруд (Зарайск), пруд на реке Крапивенка (Наро-Фоминск), водоем на реке Дрезна (Орехово-Зуево), озеро Троицкие озерки (Коломна), русловый пруд на реке Серебрянка (Пушкинский), озеро Липитино (Коломна), озеро Долгое (Серпухов), Мурановский пруд (Пушкинский), озеро Исток (Луховицы), Лемешинское озеро (Шатура), пруд вблизи деревни Фроловское (Клин), Пуговичинский пруд (Ленинский), Булатниковский пруд (Ленинский), пруд без названия в п. Александровка (Подольск).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.