Механизм на базе ГИС «Экомониторинг» автоматически определяет предприятия, которым необходимо поставить на учет объекты негативного воздействия на окружающую среду или обновить сведения. Система уже сформировала список из 48 тыс. предприятий, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии Подмосковья создало механизм, автоматизирующий процесс «Выявление — Уведомление — Учет». Он помогает выявлять юридические лица, обязанные по Федеральному закону № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» поставить на учет объекты негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) или уточнить ранее поданные сведения.

Система в реальном времени собирает и приводит к единому формату данные ФНС, Росприроднадзора, органов местного самоуправления и 2ГИС. Алгоритмы сравнивают базы и определяют предприятия, которым нужно выполнить требования закона. Проверка охватывает все городские округа, исключая человеческий фактор при анализе территорий.

Через систему межведомственного электронного документооборота запущена массовая рассылка уведомлений по сформированному списку из 48 тыс. предприятий. Информирование, которое раньше занимало несколько месяцев, сократилось до нескольких дней. Статусы доставки и ответы автоматически сохраняются в карточках без ручного ввода.

Инспекторам больше не нужно вручную выгружать налоговые данные, составлять списки в Excel и отправлять десятки тысяч писем. Высвободившееся время направлено на выездные проверки и контроль экологической безопасности.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.