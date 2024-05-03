сегодня в 17:12

Минэкологии оштрафовало предприятие в Рузе за незаконное размещение отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли постановление об административном наказании ООО «Полярис-плюс», основным видом деятельности которого является разведение крупного рогатого скота и производство молока. Наказание определено по итогам материалов проверки, проведенной Рузской городской прокуратурой в деревне Барынино. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в производственной деятельности компания использует водозаборный узел с двумя артезианскими скважинами.

«Распоряжением нашего министерства установлены границы зоны санитарной охраны водозабора и режим использования территории. В ходе прокурорской проверки установлено, что в первом поясе ЗСО на открытом грунте незаконно размещены отходы. Мусор обнаружился и в технологическом колодце для сбора ливневых вод, расположенном между скважинами. Таким образом, нарушено не только природоохранное законодательство, но и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», — отметил министр.

По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки Минэкологии привлекло «Полярис-плюс» к ответственности в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что инспекторы эконадзора выявили признаки незаконной добычи подземных вод в деревнях Барынино, Неверово, Новогорбово и Заовражье Рузского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.