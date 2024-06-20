Минэкологии наказало нарушителей за выброс мусора в Красногорске

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья привлекли к административной ответственности троих нарушителей в городском округе Красногорск. Ранее они были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Нарушения произошли в поселке Нахабино. Управляя личными автомобилями, трое граждан сбросили мусор вне контейнерных площадок. По данным фактам сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях, которые поступили к нам на рассмотрение. В результате все три гражданина привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее в Красногорском поселке Истра были задержаны три нарушителя, незаконно транспортировавших строительный мусор. Граждане также оштрафованы.

В ведомстве напоминают, что несоблюдение требованийв области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.