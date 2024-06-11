Минэкологии наказало нарушителей за незаконную перевозку отходов в Красногорске

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья рассмотрели протоколы об административных правонарушениях, совершенных в городском округе Красногорск. Ранее сотрудники полиции задержали здесь троих граждан, незаконно транспортировавших строительный мусор, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Все нарушители были задержаны в поселке Истра. Два бункеровоза и один самосвал были загружены грунтами неизвестного происхождения, боем кирпича и бетона, порубочными остатками и другими отходами. Ни один из водителей не имел разрешительных документов на перевозку стройотходов. Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр также напомнил, что на прошлой неделе с помощью средств фотофиксации удалось установить 36 фактов незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов. Нарушители привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 1,7 млн. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.