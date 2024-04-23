Минэкологии контролирует чистоту водных объектов в Красногорске
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Минэкологии Подмосковья объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ООО «Многофункциональный центр Новорижский», которое эксплуатирует очистные сооружения вблизи деревни Бузланово Красногорска. Поводом стали результаты производственного экологического контроля на коммунальном объекте, сообщает пресс-служба эковедомства.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что независимая лаборатория, которая осуществляет экологический контроль, выявила недостаточную степень очистки сточных вод, которые сбрасываются с очистных сооружений в ручей без названия, приток реки Липки.
«Выявлены превышения допустимых концентраций 8 загрязняющих веществ. Мы проконтролируем, чтобы степень очистки стоков довели до нормативных показателей», — отметил Фирсов.
Он также напомнил, что Минэкологии уже не раз вставало на защиту Липки. Так, в минувшем году после вмешательства ведомства силами администрации Красногорска была затампонирована труба в поселке Ленинский, откуда могли сбрасываться сточные воды в водоохранную зону Липки.
Ранее был ликвидирован незаконный водосброс вблизи ЖК «Усово-Парк».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.