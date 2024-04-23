Минэкологии контролирует чистоту водных объектов в Красногорске

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что независимая лаборатория, которая осуществляет экологический контроль, выявила недостаточную степень очистки сточных вод, которые сбрасываются с очистных сооружений в ручей без названия, приток реки Липки.

«Выявлены превышения допустимых концентраций 8 загрязняющих веществ. Мы проконтролируем, чтобы степень очистки стоков довели до нормативных показателей», — отметил Фирсов.

Он также напомнил, что Минэкологии уже не раз вставало на защиту Липки. Так, в минувшем году после вмешательства ведомства силами администрации Красногорска была затампонирована труба в поселке Ленинский, откуда могли сбрасываться сточные воды в водоохранную зону Липки.

Ранее был ликвидирован незаконный водосброс вблизи ЖК «Усово-Парк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.



Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.