Минчистоты Подмосковья 25 сентября проведет прямую линию

Формат «Прямой линии» известен многим — это инструмент открытого диалога между гражданами и представителями ведомств. Так, министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области 25 сентября проведет прямую линию, сообщает пресс-служба ведомства.

Хотите задать интересующие вопросы о кадровых возможностях в государственном секторе, тогда прямая линия для вас.

Те, кто хотят построить карьеру на государственной службе, получат ценные рекомендации и актуальную информацию о вакансиях.

Прямая линия в формате онлайн-конференци и пройдет 25 сентября в 17:00, спикером выступит Светлана Викулова. Темой встречи будет «Карьерные возможности в государственном секторе».

Чтобы задать свои вопросы и подключиться к онлайн-конференции в день мероприятия, нужно перейти по специальной ссылке. Затем нужно оставить вопросы, на которые хотите получить ответ, а также попасть на конференцию в день ее проведения вы можете по ссылке.

Прием вопросов завершится 24 сентября в 17:00.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.