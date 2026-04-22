Юрий Кот обвинил Пугачеву во вреде русской культуре

Режиссер-документалист и писатель Юрий Кот заявил, что Алла Пугачева нанесла ущерб русской культуре, продвигая на сцене пошлость и артистов сомнительного уровня, сообщает NEWS.ru .

Он выразил мнение, что влияние Аллы Пугачевой негативно сказалось на российской эстраде. По его словам, последствия этого явления культуре предстоит преодолевать еще долго.

«„Пугачевщина“ — явление очень печальное для русского искусства, на ее совести распространение пошлости на сцене, а еще — содомии*… (Ред. — Алла Борисовна) педалировала, взращивала, подтягивала в шоу-бизнес содомитов*, любителей входить „не в ту дверь“. Тогда как артистов традиционной культуры не пускали, „зажимали“», — считает Кот.

Он предположил, что российской культуре предстоит «исцеляться» от этих проявлений.

* Движение ЛГБТ прознано в РФ экстремистским, деятельность запрещена.