Новый косметический бренд Лерчек ушел в минус на 9,6 млн рублей

Новый косметический бренд скандально известной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая продолжает бороться с раком желудка 4 степени, ушел в минус на 9,6 млн рублей, сообщает «Звездач» .

Накануне стало известно, что Валерия Чекалина презентовала свой новый косметический бренд Eyya Skin в социальных сетях. В линейке бренда 3 вида блесков для губ по 1190 рублей, а также система ухода за кожей за 4990 рублей.

Проект юридически оформлен на ООО «Еййя», зарегистрированное в ноябре 2024 года. Основной владелец компании — мама Лерчек, Эльвира Феопентова, которая владеет 60% акций, еще 30% у гендиректора Никиты Брагина и 10% — у Ольги Василенко.

Компания работает в сфере онлайн-торговли, а товарный знак под косметику зарегистрировали в марте текущего года. При этом, согласно итогам 2025 года, бизнес Лерчек ушел в минус на 9,6 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.