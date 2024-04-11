Минблагоустройства Подмосковья назвало самые посещаемые карусели

В Министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах региона с 1 по 7 апреля.

За прошедшую неделю карусели посетили 9,15 тыс. человек. Самыми посещаемыми за прошедшую неделю стали карусель в Домодедове — более 2200 человек, в Одинцове — более 2100 и в Ногинске — более 1700 посетителей.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, что создает яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.