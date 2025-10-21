Милый и любимый: филолог рассказал о секретах слова «генацвале»

Кандидат филологических наук, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Александра Назарова заявила, что грузинское слово «генацвале», несмотря на частое использование в России, сложно точно перевести на русский язык. Чаще всего оно означает глубокую любовь и нежность, сообщает «Север-Пресс» .

В грузинском языке данное понятие представляет собой комплексную лингвистическую конструкцию, где каждый элемент несет собственную смысловую нагрузку, тесно переплетенную со сложной системой выражения уважения, играющей значительную роль в грузинской культуре.

Основу слова составляет корень «цвла», указывающий на «замену». Приблизительный перевод фразы звучит как «я согласен тебя заменить» или «я готов разделить твои трудности».

В более широком смысле данный термин является отражением мировоззрения, глубоко укорененного в грузинской культуре и проявляющегося в отношении к окружающим. Он символизирует взаимное почтение, душевность и искренность в коммуникации, а также готовность принять и доверять партнеру по беседе. Формы обращения в Грузии, как правило, зависят от социального положения человека, его возраста, ситуации и уровня близости между говорящими.

