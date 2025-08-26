Милонов заявил о необходимости строгого наказания для Маркаряна и треш-стримеров

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что признание блогера Арсена Маркаряна в отношениях с несовершеннолетними является основанием для предъявления обвинений и строгого наказания. Парламентарий подчеркнул важность изоляции блогера и призвал к проведению расследования в соответствии с законом, сообщает Life.ru .

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с блогером Арсеном Маркаряном, который признался в связях с несовершеннолетними. По мнению парламентария, такие заявления являются серьезным основанием для возбуждения уголовного дела по соответствующим статьям УК РФ.

Милонов отметил, что эпоха безнаказанности для треш-стримеров заканчивается, и теперь за подобные поступки наступает ответственность.

«Треш-стримеры, которые в интернете не стеснялись признаваться и рассказывать о всяких гадостях и обливать помоями других, увидят, что есть и ответственность неминуемая за то, что они делают. Поэтому хорошо, что государство взялось за это дело», — пояснил депутат.

Парламентарий выразил уверенность, что адвокаты Маркаряна будут пытаться защитить его, однако следствию предстоит установить все обстоятельства и найти потерпевших. Милонов подчеркнул, что за подобные преступления предусмотрено строгое наказание, и, по его мнению, Маркарян уже наговорил себе минимум на 12 лет лишения свободы по статьям 132 и 134 УК РФ. Он также добавил, что количество эпизодов может увеличиться.

Депутат считает необходимым изолировать блогера от общества, чтобы тот не мог скрыть улики или воспрепятствовать следствию. Милонов призвал обеспечить проведение расследования строго по закону и не допустить попыток оправдать действия Маркаряна со стороны других блогеров.

В январе 2025 года прокуратура Москвы начала проверку высказываний Маркаряна, в которых он призывал к террористическим действиям с использованием украинских беспилотников. В настоящее время блогер задержан и арестован. По данным полиции, он пытался скрыться из страны, спрятавшись в багажнике автомобиля.