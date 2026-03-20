Милонов высказался о продаже муляжей гранат на маркеплейсах

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом РИАМО сказал, что муляжи гранат, которые продаются на маркеплейсах, не игрушки, потому что полиция может принять их за боевые.

«Я очень настороженно отношусь к таким вещам. Я тоже обращал на это внимание, муляжи боевых гранат, муляжи оружия требуют особого отношения, особенно сейчас, когда повышенная террористическая опасность. Вот представьте, если ребенок по наивности, захочет просто поиграть, выйдет на улицу. Его заметит полиция или Росгвардия, вот что им делать? Ведь степень сходства (с боевым образцом – ред.) огромная», — сказал Милонов.

Он отметил, что нужно понимать, что оружие, даже муляж, требует ответственного обращения.

Родители должны понимать, что давая такое детям, они рискуют собственным ребенком, заключил Милонов.

