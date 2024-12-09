Милонов про скандал с «квадроберским» заданием: родители «Муму» не читали

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что нельзя травить учителя из подмосковной Лобни за якобы «квадроберское» задание для школьников, сообщает NEWS.ru .

Родители пятиклассников из лицея «Авиатика» в Лобне возмутились тем, что учитель литературы дала задание детям представить себя в образе Муму из повести Тургенева и рассказать о том, как проходит день.

По мнению депутата, в этом задании нет ничего особенного.

«Опускаться до примитивнейшего уровня, что ученика заставляют быть квадробером, не стоит», — сказал Милонов.

Он предположил, что те люди, которые выкладывают гневные посты, «Муму» не читали. Для таких родителей нужно провести тест на знание русской литературы, добавил депутат.