Милонов ответил, что нужно сделать со зверски избившими ребенка в Угличе
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В Угличе Ярославской области подростки жестоко избили сверстника. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и детства Виталий Милонов заявил, что нападавшие должны понести ответственность по всей строгости закона, сообщает NEWS.ru.
Законодатель подчеркнул, что важно наказывать провинившихся без снисхождения и не оправдывать их поступки тем, что они дети.
«Они должны быть переведены в специальный интернат, если не достигли определенного возраста. Наказаны без слюней и соплей в духе „они же дети, они больше не будут“. Они совершили очень серьезное преступление. Они должны в полной мере ощутить ответственность», — заявил Милонов.
Парламентарий также отметил, что семьи таких подростков могут быть неблагополучными, а их родители — страдать от алкогольной зависимости. Милонов подчеркнул, что избивших мальчика нельзя оправдывать, в их отношении необходимо применять законные меры наказания.