Милонов ответил, что нужно сделать со зверски избившими ребенка в Угличе

Депутат Милонов: за избиение в Угличе нужно наказывать по всей строгости закона

В Угличе Ярославской области подростки жестоко избили сверстника. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и детства Виталий Милонов заявил, что нападавшие должны понести ответственность по всей строгости закона, сообщает NEWS.ru .

Законодатель подчеркнул, что важно наказывать провинившихся без снисхождения и не оправдывать их поступки тем, что они дети.

«Они должны быть переведены в специальный интернат, если не достигли определенного возраста. Наказаны без слюней и соплей в духе „они же дети, они больше не будут“. Они совершили очень серьезное преступление. Они должны в полной мере ощутить ответственность», — заявил Милонов.

Парламентарий также отметил, что семьи таких подростков могут быть неблагополучными, а их родители — страдать от алкогольной зависимости. Милонов подчеркнул, что избивших мальчика нельзя оправдывать, в их отношении необходимо применять законные меры наказания.