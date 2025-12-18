Милонов обозвал макаками всех, кто играет в «Тайного Санту»

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что «Тайный Санта» не входит в традиции русского народа. Тех, кто играет в эту игру, по мнению депутата, можно сравнить с макаками.

Милонов назвал эту традицию «злокачественным образованием». Он считает, что игра может быть популярна только среди людей, которые первый год чувствуют себя жителями большого города. Депутат и его дети в такие игры не играют, а всегда пишут письма Деду Морозу.

«Надо это понимать, что, играя и используя термин „Тайный Санта“, ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно», — заявил Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат уверен, что нельзя разменивать русскую культуру, Деда Мороза, которого описывали гениальные писатели. Никаких «Тайных Сант» существовать в России не должно, заключил Милонов.

«Тайный Санта» — веселая новогодняя игра, когда люди с помощью жеребьевки получают имя другого участника, которому будут дарить подарок. Все хранится в секрете, а в назначенный день презенты дарят анонимно.

