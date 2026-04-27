Милонов объяснил скандал на премии «Шансон года»

Милонов заявил, что провокатор на премии «Шансон года» перебрал со спиртным
Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что во время премии «Шансон года» неизвестный мужчина выкрикивал оскорбления из-за алкоголя, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам парламентария, на публичных мероприятиях его нередко пытаются вывести на эмоции. Инцидент на премии «Шансон года» он не считает чем-то значительным.

«Просто человек перебрал спиртного и начал орать. Я, честно говоря, не стал даже вслушиваться в то, что он там говорит. Не считаю это каким-то скандалом или особо важным событием, на который стоит обращать внимание. Таких историй было столько, что я сбился со счету», — заверил депутат.

Милонов подчеркнул, что не покидал концертный зал из-за выкриков и не придал произошедшему особого значения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.