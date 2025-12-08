Милонов: не надо паниковать из-за сообщений о желании детей уехать после запрета Roblox

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов прокомментировал заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о том, что после блокировки платформ дети массово пишут о желании уехать из России. Депутат отметил, что подобные настроения формируют взрослые, а не дети, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после блокировки Роскомнадзором платформ Roblox, FaceTime и Snapchat каждый второй ребенок пишет о желании покинуть Россию. По ее словам, такие сообщения поступают от детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые ранее проявляли патриотизм.

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, отметил, что тревожные настроения среди детей во многом формируют взрослые.

«Я думаю, что здесь вопрос не к детям, а к взрослым — как они это подают. Я своим детям все спокойно объяснил. Они мне и сами рассказали, что во время игры к ним могут обращаться разные люди. Не надо поднимать панику. Roblox — лишь одна из множества игр, которые доступны детям», — пояснил Милонов.

Депутат подчеркнул, что если взрослые не будут подогревать подобные настроения, дети быстро переключатся на другие занятия. Он также напомнил о наличии российских альтернатив заблокированным сервисам и призвал родителей использовать родительский контроль.

«Паникерство абсолютно недопустимо в военное время. Родители должны помнить, что именно они отвечают за то, чем занимается их ребенок», — подытожил Милонов.

