Милонов назвал «проституточными» дорогие подарки на 8 Марта

По словам парламентария, Международный женский день изначально символизирует борьбу за равноправие и уважение к женщинам. Однако сегодня, по его мнению, праздник все чаще сводится к материальным ожиданиям.

«Эти женщины общаются с мужчинами, которые предпочитают вместо любви бросить женщинам деньги, понимаете? И пользоваться ими за деньги. Видимо, это такие отношения в рамках неких договорных взаимных обязательств, которые не относятся, правда, к вопросу семьи никаким образом. Это проституточные отношения. Поэтому один пользуется услугами проституток, другая — проститутка. Но это только так может быть», — отметил Милонов.

Депутат подчеркнул, что ориентация исключительно на материальные блага разрушает здоровые отношения и оскорбляет саму идею праздника. Он отметил, что тем, кто строит серьезные планы, стоит задуматься, если партнер оценивает только финансовую сторону.

«Если вы имеете какие-то планы серьезные с этим человеком, то рекомендую их пересмотреть. Потому что это все будет длиться ровно до тех пор, пока вы являетесь источником этого обогащения. Ни один нормальный человек ни при каких обстоятельствах так отношения строить не будет», — заключил политик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.