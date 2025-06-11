Милонов назвал многоженца Сухова «аморальным бесом» после сексуального скандала

После того как одна из дочерей многоженца Ивана Сухова, Анна, обвинила отца в сексуальных домогательствах, депутат Госдумы Виталий Милонов назвал мужчину «аморальным бесом» и отметил, что его давно нужно отправить в психбольницу или в тюрьму, пишет NEWS.ru .

«Этого черта (Сухова — ред.) давно пора запереть в психиатрическую клинику, потому что он психически больной человек, с моей точки зрения, он опасный, абсолютной аморальный бес. При этом он наглый, не стесняется того, что делает. Пытается еще показать, что это норма», — прокомментировал ситуацию Милонов.

По словам депутата, он видит для Сухова только два подходящих места для дальнейшей жизни — это тюрьма или психбольница, если вдруг не получится доказать, что он вменяемый человек и отдает отчет всем своим действиям.

Милонов также считает, что местная полиция и органы опеки закрывают глаза на действия Сухова, чем проявляют полную халатность. При этом он поддержал решение Следственного комитета провести проверку в отношении москвича.

О том, кто такой Иван Сухов и что известно о его семье с тремя женами и 30-ю детьми, читайте в большом материале РИАМО.