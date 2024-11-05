Милонов: большинство преступлений в отношении детей происходит через соцсети

Большое количество преступлений и пропаганда деструктивных течений в отношении детей происходят в социальных сетях, сообщил корреспонденту РИАМО замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов.

По его словам, социальные сети — небезопасная история для детей. Там они могут общаться с неограниченным количеством других людей.

«Что это за люди? И нет гарантии безопасности. Огромное количество преступлений в отношении несовершеннолетних, а также дичайшая пропаганда культа самоубийств происходит через социальные сети. Это то место, где общество, государство и родители никак не контролируют контакты людей», — сказал Милонов.

Парламентарий уверен в том, что у родителей должно быть право решать, пользоваться их ребенку соцсетями или нет. А сама регистрация в социальных сетях должна проходить с разрешения родителей или законных представителей детей.

Ранее президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков выступил с инициативой запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям.