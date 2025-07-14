Более 130 тыс детей появились на свет в Ленинском роддоме

В Видновском перинатальном центре появился на свет юбилейный ребенок с момента открытия роддома, которое состоялось в декабре 1986 года. 135-тысячным малышом за 38 с половиной лет работы учреждения стала девочка Василиса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ребенок весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра появился на свет в результате естественных родов. 40-летняя жительница Москвы уже второй раз выбирает перинатальный центр Ленинского округа в качестве места рождения своих детей», — сказал глава Видновского перинатального центра по клинико-экспертной работе Ольга Полянина.

Она уточнила, что Василиса Михайловна стала третьим ребёнком в семье. Дома их с мамой ждут 18-летний брат Даниил и 13-летняя сестра Таисия. Многодетная мать поделилась, что сейчас более осознанно, чем со старшими детьми, подходит к своему материнству.

В пресс-службе добавили, что перинатальным центром учреждение родовспоможения в Видном стало 1 июня 2013 года, а до этого работало в статусе родильного дома. В 2026 году ВПЦ отметит 40-летие со дня открытия. За все время работы специалисты помогли появиться на свет 135 тысячам малышей. Там также уточнили, что с начала 2025 года в перинатальном центре родились уже более 3 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в текущем году начнется строительство нового корпуса Видновского перинатального центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.