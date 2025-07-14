Свыше 1,6 млн человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю

За неделю парки Подмосковья посетили свыше 1,6 млн человек. Для гостей работали концертные площадки, скейт-парки, места для занятий спортом, а также амфитеатры, фонтаны и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Более 338 тыс. человек отдохнули в парках 8 июля, всего в выходные там побывали более 300 тыс. гостей. Средняя посещаемость в будни составила около 350 тыс.

За неделю более 66 тыс. жителей побывали в «Пехорке» в Балашихе. Он стал самым популярных за последние семь дней.

«Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами», — отметили в ведомстве.

Еще 55 тыс. человек побывали в парке Толстого в Химках. Для любителей активного образа жизни в парке обустроена зона для занятий спортом, включая скейт-парк и памп-трек, которые предназначены для подростков и взрослых, увлеченных экстримом. Для детей предусмотрены веревочный парк и скалодром, что делает парк привлекательным для семейного отдыха. Также в парке установлены столы для настольного тенниса, а для любителей танцев и йоги оборудована специальная площадка.

Тройку лидеров по посещаемости замыкает Центральный парк в округе Пушкинский. Парк посетили более 41 тыс. человек. Одной из уникальных особенностей Центрального парка является амфитеатр с трибунами, где проводятся различные культурные мероприятия и концерты, что добавляет разнообразия в досуг посетителей. Для обеспечения безопасности и комфорта гостей, парк оснащен системой видеонаблюдения, что позволяет создать безопасную атмосферу для отдыха.

Четвертое место занял парк Мира в Мытищах. Его посетило 31 тыс. человек. Парк предлагает разнообразные локации для мероприятий, включая амфитеатр и фонтанную площадь.

Замыкает пятерку лидеров Центральный городской парк им. М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек более 27 тыс. посетителей. Этот парк, расположенный в центре города, также занимает площадь 11,1 га и является важным местом для отдыха и развлечений как для местных жителей, так и для гостей города. В 2016 и 2018 годах были проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные парковые скамейки и уличное освещение.

В 2020 году в парке появилось дополнительное уличное освещение, а также были оборудованы зоны с боксерскими стойками, что привлекло внимание любителей активного отдыха. Одним из ключевых нововведений стало создание большого веревочного парка площадью до 2 тыс. кв. м, к которому ведут освещенные дорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.