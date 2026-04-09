Миллиардер Товстик хочет засудить Боню за отзыв об NL как о «пирамиде»

Российская телеведущая Виктория Боня столкнулась с судебным иском от новосибирской компании «НЛ Континент», которую в медиа часто именуют «королем БАДов». Причиной стала ее оценка бизнес-модели фирмы как схожей с «пирамидой», сообщает Baza .

Компания, соучредителем которой является миллиардер Роман Товстик, требует через Арбитражный суд Москвы удалить это видео, утверждая, что высказывания телеведущей неверны.

Изначально Боня активно сотрудничала с брендом, с 2018 года рекламируя его продукцию в своем блоге. Однако позже, судя по всему, ее мнение изменилось. Компания не впервые прибегает к судебным разбирательствам для защиты репутации.

В 2020 году она подала иски против 17 блогеров, размещавших в соцсетях жесткую критику. В своих роликах авторы называли NL «аферой» и «сектой», а также ставили под сомнение полноценность состава ее товаров. Суд, установив, что обвинения не были подкреплены доказательствами, обязал блогеров удалить эти материалы. Таким образом, нынешний иск к Виктории Боне продолжает данную практику борьбы компании с нежелательными высказываниями в интернете.

Деятельность «НЛ Континент» ранее не раз становилась объектом критики за чрезмерно агрессивные методы продвижения, основой которых, по мнению некоторых наблюдателей, является скорее привлечение новых участников в структуру, нежели розничные продажи.

