Михаила Соболева избрали главой городского округа Котельники

Накануне прошло заседание Совета депутатов городского округа Котельники. На повестке дня было три вопроса, главный из которых: «Об избрании главы городского округа Котельники Московской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На эту должность претендовали четыре кандидата: Михаил Соболев, Александр Ли, Иван Политаев и Сергей Третьяк.

По результатам открытого голосования Совет единогласно принял решение: «Избрать на должность главы городского округа Котельники Московской области Михаила Соболева сроком на 5 лет».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.