Михаил Терентьев рассказал об итогах депутатской работы в 2024 году

В Солнечногорске 15 февраля депутат Государственной Думы, координатор федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев на встрече с представителями общественности подвел годовые итоги законотворческой деятельности и рассказал о реализации наказов избирателей за 2024 год. В Доме культуры им. Лепсе собрался актив города — люди с инвалидностью, общественники и семьи военнослужащих, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В итоговом отчете за 2024 год Михаил Терентьев подчеркнул значимые достижения региона в социальной политике, здравоохранении, образовании, которые были достигнуты за прошедший год. Все они направлены на улучшение качества жизни жителей Подмосковья: открытие новых школ и детских садов, реабилитационных центров, развитие современной городской инфраструктуры. На каждой встрече освещается тема социальной защиты людей с инвалидностью.

«Важное решение этого года — возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Федеральные и региональные доплаты к пенсии детям-инвалидам и недееспособным инвалидам отныне защищены от взыскания новым федеральным законом. С 1 января 2025 года инвалидам первой группы и пенсионерам старше 80 лет будут автоматически выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей за уход за ними, а дети-инвалиды из семей погибших участников спецоперации теперь смогут получать две пенсии — по инвалидности и по потере кормильца», — отметил Михаил Терентьев.

Также депутат рассказал жителям города об итогах работы партии «Единая Россия» по ключевым направлениям: поддержка СВО, гуманитарные миссии, реализация партийных проектов. С начала проведения специальной военной операции было принято 124 закона, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. За депутатским корпусом закреплено 19 268 семей, в том числе 5 692 семьи военнослужащих-контрактников. В 2024 году партийцы Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более 600 тонн помощи. А всего с начала СВО — почти 15 тысяч тонн.

«В Московской области ни на минуту не останавливается поддержка ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. В минувшем году был принят ряд важных федеральных законов, в том числе связанных с социальной защитой бойцов. Так, закрепить предлагается закрепить беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий. Принято решение обеспечить участников СВО с тяжелой инвалидностью после ранения автомобилями с ручным управлением. Также предусмотрено освобождение на один год и более от кредитных обязательств на сумму до десяти миллионов рублей», — рассказал Михаил Терентьев.

В Подмосковье также в рамках народной программы «Единой России» продолжается строительство больниц и поликлиник. В этом году построено 8 новых и капитально отремонтировано 13 объектов. Это поликлиника на 600 посещений в Лобне, станция скорой помощи в Ногинске и 6 ФАПов — в Волоколамске, Шаховской и Солнечногорске. До конца года завершится строительство еще 2 объектов: комплекс в Хотьково с поликлиникой и стационаром, в Лосино-Петровском в микрорайоне Лукино-Варино заканчивается строительство новой поликлиники на 320 мест. Также в 2024 году открылся Детский клинический центр имени Леонида Рошаля в Красногорске.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.