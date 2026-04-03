Михаил Шувалов возглавил призывную комиссию в Дмитровском округе

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов возглавил работу призывной комиссии в военном комиссариате, который обслуживает Дмитровский округ, Дубну и Талдом. Призыв проходит по новым правилам, включая электронные повестки и круглогодичный формат работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военный комиссар полковник Михаил Фотин сообщил, что теперь призыв организован круглогодично, однако отправка в войска осуществляется в два периода — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Повестки направляются исключительно в электронном виде, на явку отводится семь суток. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тыс. рублей и временные ограничения, в том числе на управление автомобилем и выезд за границу.

«В целом призывники — а это юноши от 18 до 30 лет — не игнорируют вызов в военный комиссариат, проходят необходимое тестирование и медицинское обследование. С теми, кто уклоняется от визитов, плотно работают сотрудники УМВД России „Дмитровское“, выявляя и доставляя их к нам», — сказал Фотин.

После проверки документов, профтестирования и медицинской комиссии призывники проходят дополнительное обследование при необходимости и затем являются на заседание комиссии. Михаил Шувалов лично беседует с каждым, интересуется образованием, специальностью и планами на будущее. Признанным годными к службе юношам он вручил повестки на отправку в войска и пожелал успешной службы.

«Служба в армии нужна каждому юноше. Это помогает стать взрослее и самостоятельнее. Честно служить Родине — главное достоинство настоящего мужчины!» — отметил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.