Михаил Шувалов поздравил Мостоотряд-90 с 85-летием в Дмитрове 22 сентября

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 22 сентября поздравил коллектив Мостоотряда-90 с 85-летием на площадке строительства нового Рогачевского моста в Дмитрове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мостоотряд-90 ведет строительство нового Рогачевского моста в Дмитрове. Глава округа Михаил Шувалов приехал в строительный городок предприятия на берегу канала, чтобы поздравить коллектив с юбилеем. Директор Мостоотряда-90 Олег Зимирев рассказал ему о ходе работ.

История предприятия началась осенью 1941 года, когда на тульской базе Мостотреста создали мостовосстановительную летучку «Мостопоезд № 51». За годы войны специалисты восстановили более 140 мостов общей протяженностью свыше 8 тыс. погонных метров. В 1952 году мостопоезд получил базу в Дмитрове. Позднее коллектив построил в городе Дворец культуры, универмаг на Советской площади, жилые дома, школы, завод МЖБК, здание УВД и другие объекты. Сейчас предприятие работает как филиал АО «Дороги и мосты» Мостоотряд-90. За 85 лет оно реализовало сотни крупных проектов в СССР, России, странах Азии, Европы и Африки.

«Из небольшого отряда выросла большая серьезная компания, которая насчитывает сотни сделанных на века сооружений. Мостоотряд-90 — гордость не только нашего округа, но и всей страны», — отметил Михаил Шувалов.

Глава округа вручил благодарственные письма сотрудникам предприятия: Алексею Бондаренко, Константину Гавриленко, Михаилу Михайлову, Антону Ветру и Дмитрию Чугунову.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.