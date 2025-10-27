Михаил Шувалов официально вступил в должность главы Дмитровского округа

Торжественная церемония инаугурации состоялась в Дмитрове, через три дня после того, как совет депутатов единогласно утвердил кандидатуру Михаила Шувалова на этом посту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Срок полномочий составляет 5 лет.

В ходе церемонии Михаил Николаевич принял присягу и получил должностной знак главы Дмитровского муниципального округа Московской области — официальный символ муниципальной власти.

С вступлением в должность Михаила Шувалова поздравили:

заместитель начальника управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ, полковник Николай Илямаков;

депутат Госдумы Федерального собрания РФ Ирина Роднина;

заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Дмитровского округа. Ваше избрание — свидетельство оказанного доверия, признание Вашего профессионального опыта и управленческих качеств. Перед Вами стоят масштабные задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию округа, повышению качества жизни людей. Мы уверены, что ваша энергия, стратегическое мышление, умение находить конструктивные решения станут залогом успешной работы, опорой для жителей округа, — отметил председатель Совета депутатов округа Андрей Савин.

Благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз от лица духовенства и прихожан всех благочиний поздравил Михаила Шувалова с вступлением в должность.

«На Вас легла особая обязанность по укреплению духовных ориентиров, духовной культуры и объединению всех жителей. Бог вам в помощь!» — сказал отец Афанасий.

Михаил Шувалов поблагодарил всех, кто поддержал его кандидатуру.

«Кто бы мог сказать 40 лет назад мальчугану из Кимр, который столько раз проезжал через старинный Дмитров, что он станет его главой! Спасибо Господу Богу — он всегда меня сопровождает. Спасибо моей семье, отцу, маме — светлая ей память, моей супруге и дочерям, которые каждый день мне дарят свою любовь. Спасибо губернатору Московской области Андрею Воробьеву, депутатам Совета депутатов округа за то, что поверили мне и доверили столь высокий пост. Я и моя команда не имеем права подвести ожидания наших жителей, это большая ответственность и обязанность. Нам предстоит пройти большой путь, и мы в самом его начале», — сказал Шувалов.

Свою речь Михаил Шувалов завершил словами президента РФ Владимира Путина: «Мы готовы принять любой вызов времени и победить!».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.