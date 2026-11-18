Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков раскритиковал учителя, оставившего ребенка за дверью класса без учебника, и пообещал лично разобраться в ситуации, сообщает ИА «Время Н» .

В министерство обратилась мать учащегося. По ее словам, ребенок и еще несколько учеников весь урок слушали из коридора. Пучков прокомментировал случай в личном МАКС-канале.

Министр подчеркнул: недопуск на занятие нарушает право на образование и противоречит закону «Об образовании». Если с ребенком, оставленным без присмотра, что-то случится, ответственность ляжет на школу. С этого учебного года ученика можно удалить за нарушение дисциплины по специальной процедуре, но забытый учебник не дает такого основания.

Пучков предложил посадить школьника рядом с соседом с книгой, дать распечатку или использовать доску. Важность учебника стоит спокойно обсудить с классом, чтобы его отсутствие не стало нормой. Родителям он посоветовал проверять сбор портфеля даже в средней и старшей школе.

«Если учитель систематически выставляет детей за дверь — это повод для разговора, а не для формальной отписки», — заявил Михаил Пучков.

Министр призвал директора разобраться в ситуации.

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