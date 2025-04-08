Михаил Мишустин заявил о низких мировых ценах на электричество в РФ

Мишустин: спрос на электричество за последние 5 лет растет опережающими темпами

На стратегической сессии, посвященной вопросам развития электроэнергетики, премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание на то, что стоимость электроэнергии в России остается одной из самых доступных в мире, сообщает «Царьград» .

Он также акцентировал внимание на важности поддержания низких тарифов на электроэнергию, отметив, что это играет ключевую роль для населения и бизнеса.

«Спрос на электричество в России за последние пять лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных субъектах», — добавил Мишустин.

Кроме того, он подчеркнул необходимость разработки эффективных мер для повышения надежности российской энергосистемы, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение электроэнергией как для граждан, так и для предприятий.

Ранее премьер-министр заявлял о лидирующих позициях России в глобальном рейтинге качества образования.