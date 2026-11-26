Глава Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко 25 ноября вместе с коллегами проверил работу коммунальных служб в условиях снегопада в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Во время объезда Михаил Криворучко и его коллеги проверили состояние дорог, дворов и общественных пространств, а также работу спецтехники и дворников.

На улице Автомобилистов глава округа пообщался с жителями. Они подняли вопросы ремонта детской игровой зоны и своевременного вывоза мусора с контейнерной площадки. Ответственные руководители получили соответствующие поручения.

Участники объезда также посетили спортивный зал «Юность», где проходят тренировки и соревнования баскетболистов. С руководством и тренерами обсудили замену освещения в зале и регулярную уборку снега на прилегающей территории. Все замечания взяты на контроль.

В связи с продолжающимся снегопадом администрация рекомендовала автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При необходимости выезда следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковаться под заснеженными деревьями и возле неустойчивых конструкций.

Пешеходам рекомендовали быть внимательными на дорогах, использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только в установленных местах. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию главы округа: 2-99-03.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.