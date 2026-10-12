Михаил Криворучко посетил мемориалы в Павлово-Посадском округе

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Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 10 октября посетил мемориалы Аллеи Героев. В округе возложили цветы в память о погибших земляках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Криворучко 10 октября посетил мемориалы Аллеи Героев в Павлово-Посадском городском округе. Возложение цветов посвятили памяти погибших земляков — участников специальной военной операции.

Год назад в Павловском Посаде и Электрогорске открыли мемориалы и установили памятники участникам СВО. Их создание поддержали губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, родные и близкие бойцов.

Аллеи Героев остаются местами памяти, куда жители округа приходят почтить погибших и возложить цветы. За каждым именем на граните — история человека, которого помнят родные, близкие и друзья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.