Михаил Криворучко посетил Казанский храм в Павловском Посаде

Михаил Криворучко посетил Казанский храм Павловского Посада, где благочинный Павлово-Посадского округа священник Александр Анохин провел совместную молитву.

8 октября Русская православная церковь отмечает день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца — одного из самых почитаемых русских святых. В сообщении администрации его жизнь назвали примером силы духа, трудолюбия, молитвы и умения примирять враждующих и вдохновлять на добрые дела.

Администрация поздравила православных христиан с праздником и пожелала тепла, согласия, добра и милосердия. В Павлово-Посадском округе действуют 14 приходов и два монастыря.

Отдельную благодарность в сообщении выразили тем, кто ежедневно плетет маскировочные сети для бойцов в зоне специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.