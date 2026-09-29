Михаил Иванов предложил сделать 30 сентября выходным по всей России

Сейчас 30 сентября — выходной в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В остальных регионах это рабочий день.

«Это событие, которое произошло по воле миллионов людей. Сегодня 30 сентября уже является выходным в исторических регионах, но для всей страны он пока остается рабочим днем. Это несправедливо. Если мы говорим о единстве, оно должно быть и в календаре», — рассказал Иванов.

Он подчеркнул, что общий выходной укрепит чувство единства.

«Когда вся страна отдыхает в один день, когда люди собираются вместе, вспоминают события, которые привели к воссоединению, когда в школах и вузах проходят уроки памяти, а в храмах — благодарственные молебны, — это создает чувство общности. Сделать 30 сентября выходным днем — это акт исторической справедливости», — добавил Иванов.

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» закрепляет 30 сентября как День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

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