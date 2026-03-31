Мигранты организовали хостел с тараканами и клопами в квартире московского ЖК

В новом столичном ЖК на Новорижском шоссе мигранты якобы организовали хостел из квартиры, разведя клопов и тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал « Многонационал ».

На опубликованной записи, предположительно, мигрант в рабочей робе выглядывает из окна дома. На другой записи приезжий сидит в подъезде и разговаривает на своем языке по телефону через наушники.

На фото в некоем помещении без отделки установлено несколько двухярусных кроватей. На полу постелены простыни.

На другом фото запечатлели троих мигрантов в домашней одежде. Еще в ЖК заметили крупных насекомых с усами.

Жители дома написали заявление в полицию. Правоохранители нарушений приезжими условия нахождения в РФ не обнаружили.

