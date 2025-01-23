МИД РФ предупредил россиян в Ирландии о шторме с ветром до 130 км/ч

На Ирландию надвигается атлантический шторм «Эйоуин», который пройдет через страну, где могут находиться россияне. МИД РФ обратился к гражданам с просьбой оставаться в безопасности, об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Мощный атлантический циклон «Эйоуин», получивший максимальный «красный» уровень угрозы, обрушится на территорию Ирландии. Метеорологи прогнозируют его прохождение 24 января 2025 года с ночных часов до полудня. Местные власти приняли решение о временном закрытии государственных учреждений и школ на период разгула стихии.

В МИД РФ сообщили, что россиянам, находящимся в Ирландии, настоятельно рекомендуется оставаться дома и воздержаться от поездок на личных автомобилях из-за экстремальных погодных условий.

Ураганный ветер с порывами до 130 километров в час в сочетании с обильными осадками может привести к серьезным последствиям. Существует высокая вероятность нарушения электроснабжения и повреждения объектов инфраструктуры, что повлечет за собой значительный материальный ущерб.