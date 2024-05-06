МИД: РФ будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия

Россия будет воспринимать поставляемые Украине многофункциональные самолеты F-16 производства США как носителей ядерного оружия, сообщается на сайте МИД страны.

В ближайшее время в Киев планируют доставить F-16.

Россия, в свою очередь, не может игнорировать тот факт, что эти самолеты относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного. Они долгое время составляли основу авиапарка, задействованного в так называемых «совместных ядерных миссиях» Североатлантического альянса.

«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — подчеркивается в заявлении министерства.

Также в МИД напомнили, что на Украине выявлены британские и французские дальнобойные ракетные системы, а также недавно Киеву начали поставлять версии ракет США семейства ATACMS, способные поражать цели в глубине территории России.