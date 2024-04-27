МИД Италии вызовет российского посла из-за решения Путина о передаче Ariston
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МИД Италии вызовет российского посла в Риме Алексея Парамонова после того, как президент РФ Владимир Путин принял решение отдать компании «Газпром бытовые системы» дочернюю компанию итальянского производителя систем отопления Ariston, сообщает «Лента.ру».
Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил вызвать российсого посла генеральному секретарю МИД.
«Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией».
Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии, вице-премьер
Путин накануне подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate. Речь идет о передаче 100% акций.
Президент ранее постановил передать Росимуществу активы «АгроТерры».