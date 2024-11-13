Microsoft заявила о прекращении обслуживания старых Outlook и «Почты Windows»

С 31 декабря 2024 года компания Microsoft прекратит выпускать обновления и оказывать поддержку пользователям своей классической версии Outlook и «Почте Windows», пишет «Коммерсант» со ссылкой на американскую корпорацию.

Отключение обновлений и техподдержки ждет в том числе приложения «Календарь» и «Люди». Юзеры смогут продолжать пользоваться этими программами, но их возможности сократятся. Например, функции отправки и получения сообщений в «Почте Windows» будут недоступны, а в «Календаре» нельзя будет запланировать встречи.

Microsoft предложит пользователям Outlook переключиться на обновленную версию, доступную в Microsoft Store. Для перехода на новый софт достаточно кликнуть на кнопку «Попробовать новый Outlook», расположенную в верхнем правом углу интерфейса текущей версии программы.

В обновленной версии Outlook появится возможность импортировать электронную корреспонденцию и личные данные не только автоматически, но и вручную. Эта функция распространится и на приложения Windows Mail и Contacts. Разработчики утверждают, что новая Outlook будет более надежной, стабильной и безопасной.