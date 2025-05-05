Миа Бойка зарегистрировала товарный знак для продажи пива

Популярная исполнительница Миа Бойка будет продавать пиво, лимонады и энергетики под собственным товарным знаком, сообщает Baza .

Артистка подала заявку в Роспатент в августе прошлого года. Решение по регистрации было опубликовано только в марте 2025 года.

В заявке певица указала, что товарный знак будет использоваться в выпуске безалкогольного и алкогольного пива, энергетиков, лимонадов, пивного и солодового сусла, соков и т. д.

Кроме того, Бойка хотела зарегистрировать предоставление телекоммуникационных услуг для третьих лиц. В перечень вошла, например, аренда кассового и офисного оборудования, рекламного времени и т. д.

До этого Бойка запатентовала свое лицо, официально зарегистрировав его. Отныне фото артистки нельзя использовать без ее разрешения.

Ранее группа Linkin Park подала заявку на патент в РФ на товарный знак для нового лого. Она была подана 1 апреля текущего года из Штатов.