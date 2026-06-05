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МГУ и IATR обсудят нейросети в борьбе с терроризмом 9 июня

Круглый стол о противодействии идеологии терроризма и возможностях искусственного интеллекта пройдет 9 июня в Москве, сообщает Общественное Телевидение России .

Международная академия телевидения и радио (IATR) и факультет журналистики МГУ имени Ломоносова организуют мероприятие при поддержке Минцифры. Оно пройдет в рамках «Лысенковских чтений».

Участниками станут специалисты масс-медиа, кибербезопасности и интернет-индустрии. Среди них основатель Superjob.ru Алексей Захаров, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, заместитель главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Андрей Бинев, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных и редактор медиагруппы «Россия сегодня» Елена Дорошенко.

Эксперты обсудят развитие искусственного интеллекта, изменения в медиасреде, применение нейросетей для борьбы с экстремизмом и терроризмом, а также работу журналистов в условиях террористической угрозы.

Мероприятие откроют президент IATR Леонид Млечин и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Круглый стол начнется в 15:00 в аудитории 103 по адресу: улица Моховая, дом 9, строение 1. Регистрация стартует в 14:30.

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