МФЦ Жуковского переезжат на улицу Лацкова

С 16 сентября 2024 г. МФЦ и сотрудники ЗАГС Жуковского начнут работать по новому адресу: МО, г. Жуковский, ул. Лацкова, д. 1, 2 этаж. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского оркуга.

При этом 13 и 14 сентября 2024 г. многофункциональный центр "Мои Документы" работать не будет, за исключением приема заявителей по вопросу выдачи паспортов граждан РФ и заграничных паспортов. В эти дни услуга будет оказываться по адресу: ул. Энергетическая, д. 9, этаж 2.

Выдача биометрических заграничных паспортов сроком на 10 лет будет осуществляться в территориальном подразделении ОМВД по адресу: МО, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.37.

Сотрудники ЗАГС будут осуществлять прием заявителей 13 и 14 сентября 2024 г согласно утвержденному графику по адресу: МО, г. Жуковский, ул. Советская, д. 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.