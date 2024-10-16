МФЦ Жуковского не будет работать 26 октября с 15:00 до 20:00 из-за ремонтных работ
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Жуковский информирует, что 26 октября с 15:00 до 20:00 не будет вестись прием заявителей. В это время в МФЦ «Мои документы» будут производится ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации округа.
В этот день для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде с 10:00 до 19:00 будет работать электронный МФЦ, расположенный по адресу: Жуковский, ул. Гагарина, дом № 60А.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.