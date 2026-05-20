МФЦ в Клину отметил 15-летие 20 мая

Многофункциональный центр в Клину отметил 15-летие со дня открытия 20 мая 2026 года. Учреждение стало одним из первых МФЦ в Подмосковье и сегодня обслуживает до 300 человек в день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клинский МФЦ открылся 20 мая 2011 года и стал одним из первых в Московской области. Его создание позволило жителям получать государственные и муниципальные услуги в формате «одного окна» без очередей и посещения разных ведомств. В числе первых услуг были регистрация прав, оформление пособий и паспортов.

Сегодня в отделении работают почти 100 специалистов. Центр предоставляет около 400 услуг, включая оформление паспортов и загранпаспортов, СНИЛС, водительских удостоверений, трудовых книжек, социальных пособий, компенсаций и субсидий. В МФЦ также можно подать заявление на ежемесячные денежные выплаты. Для маломобильных граждан и жителей отдаленных населенных пунктов организовано выездное обслуживание. В Высоковске и Решетникове действуют территориально обособленные подразделения.

«За эти 15 лет вы сами видите, какой путь трансформации прошел МФЦ по развитию, какое количество услуг жители могут получить, обратившись сюда за помощью. Хочу сказать вам спасибо за труд», — подчеркнул заместитель главы городского округа Клин Дмитрий Авдонин.

Он поблагодарил коллектив центра за профессионализм и вклад в повышение качества обслуживания населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.