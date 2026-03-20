МФЦ Подмосковья ускорили оформление прописки с помощью электронной системы

МФЦ Московской области внедрили электронный обмен данными с МВД, что позволило сократить срок оформления регистрации по месту жительства или пребывания до восьми рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Многофункциональные центры Московской области первыми в России внедрили новую технологию регистрационного учета граждан. Благодаря переходу на электронное взаимодействие с МВД, процедура оформления прописки стала проще и быстрее.

Теперь для регистрации по месту жительства или пребывания достаточно обратиться в офис «Мои Документы» выбранного муниципалитета. Все необходимые данные передаются в МВД автоматически, а после получения ответа специалист МФЦ самостоятельно ставит штамп в паспорт или выдает свидетельство о регистрации.

Переход на электронный обмен данными позволил сократить срок предоставления услуги на два рабочих дня. Штампы в паспорте ставят непосредственно в центрах госуслуг, а свидетельства о регистрации оформляются с электронной подписью сотрудника МВД и заверяются синей печатью МФЦ. Услуга доступна во всех центрах «Мои Документы» региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.