МФЦ Подмосковья удостоился награды Всероссийского форума

На 8-м Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, который состоялся 26–27 сентября в Великом Новгороде, Минэкономразвития РФ подвело итоги федерального конкурса «Лучший МФЦ России». МФЦ Подмосковья одержали победу в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ», сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На конкурсе Московскую область представляли МФЦ Шатуры, Дубны, Пушкина, Рузы и Солнечногорска.

«Получить эту награду — большая честь! Она является признанием нашей работы по развитию сети МФЦ в Московской области. Мы будем стремиться делать все возможное, чтобы услуги и сервисы МФЦ были удобными для жителей нашего региона и соответствовали духу времени. Благодарю всю команду МФЦ, а это более 6 тысяч человек, за самоотверженный труд и вклад в общее дело!» — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Выбирая победителя в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ», конкурсная комиссия учитывала такие показатели, как доступность офисов, использование цифровых технологий в работе, организация цифровых зон и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.